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11:20 08.03.2021

В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело 80 человек

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В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело 80 человек

В Вооруженных силах Украины зафиксировано 80 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Командования Медицинских сил.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 80 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 34 человека ", - сказано в сообщении в Фейсбуке.

Как отмечается, по состоянию на 10:00 8 марта в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 1294 человека. Всего за время пандемии выздоровели 16 273 лиц, летальных случаев 49. На изоляции в том числе самоизоляции находится 373 человека.

Кроме того, с начала прививочной кампании в ВСУ 2 796 человек получили одну дозу вакцины.

"Из них 504 военные медики. За минувшие сутки привито против COVID-19420 человек", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #коронавирус #украина
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