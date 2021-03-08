Таран: Политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов руководящего состава Министерства обороны, сообщила пресс-служба МО.

"Не цветы, не квоты, а реальные возможности для профессионального роста и карьеры - вот к чему мы стремимся, создавая равные возможности для всех. Политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов руководящего состава Минобороны. Почти четверть общей численности Вооруженных сил - это женщины", - цитирует пресс-служба ведомства слова Тарана.

Он также поздравил женщин-военных с 8 марта, отметив, что "сегодня мощь Вооруженных сил Украины и защита нашего государства - это также и ваши усилия, ваша работа, ваши мужество и героизм. Дорогие женщины-военнослужащие и работницы Вооруженных сил Украины! Искренне поздравляю вас с 8 марта - Международным женским днем!".

Как отмечается, в ВСУ проходят службу более 31 тыс. женщин-военнослужащих, 25 тыс. из которых работают на гражданских должностях.

"Женщины проходят военную службу в ВС Украины на равных началах с мужчинами, в том числе на офицерских должностях. Военнослужащим-женщинам открыт доступ ко всем военно-учетным специальностям рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе и "боевых", предоставлено равный доступ к воинским званиям, обеспечено участие в миротворческих операциях, открыт доступ к получению военного образования всех уровней. Женщина-командир, пилот, танкист, артиллерист - больше не эксперимент, а наша повседневность", - подчеркнул Таран.

Он отметил, что с начала военного конфликта на Донбассе число женщин-военнослужащих выросло - статус участника боевых действий имеют более 13 тыс. человек, а 257 защитниц получили государственные награды за мужество и героизм.

Кроме того, по его словам, имена девятерых погибших женщин запечатлены в зале памяти в Минобороны.

"Не все наши защитницы вернулись живыми домой. Имена 9 храбрых женщин навечно запечатлены в Зале памяти в Министерстве обороны! Склоняем головы, отдавая дань павшим дочерям Отечества!", - отметил Таран.

"История ставит перед нами огромные задачи. Вместе с вами мы проводим реформы, приобретаем больших возможностей и работаем над впроважденням стандартам НАТО, чтобы занять достойное место среди цивилизованных государств - членов Альянса. С вашей помощью любые вызовы нам по силам", - подытожил министр.