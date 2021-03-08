После смертельного ДТП в Польше 24 украинца остаются в больнице, девять из них в тяжелом состоянии

После смертельной аварии в Польше вечером субботы, 6 марта, в больнице до сих пор остаются 24 украинца, девять из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 8 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находятся 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - сказано в сообщении.

Как отмечается, ситуация находится на контроле Министерства иностранных дел Украины.

"По информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправили в Украину.

Ранее сообщалось, что в Польше прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса, который в Подкарпатском воеводстве республики попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять граждан Украины, ему грозит до восьми лет лишения свободы.