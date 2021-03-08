Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта.

"Современная женщина - это не только мать и хранительница, а и спасительница и защитница. Современная женщина - законодательница не только в моде, но и в политике и общественной жизни. Современная женщина не нуждается в снисхождении и превосходстве, а всегда заслуживает уважения и восхищения. Современная женщина - это как о разуме, так и о стойкости и силе. Спасибо каждой украинке, которая лечит, спасает, защищает, учит и ежедневно делает Украину лучше. Горжусь вами!", - написал Порошенко в своем телеграм-канале утром в понедельник.