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10:34 08.03.2021

Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта

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Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта.

"Современная женщина - это не только мать и хранительница, а и спасительница и защитница. Современная женщина - законодательница не только в моде, но и в политике и общественной жизни. Современная женщина не нуждается в снисхождении и превосходстве, а всегда заслуживает уважения и восхищения. Современная женщина - это как о разуме, так и о стойкости и силе. Спасибо каждой украинке, которая лечит, спасает, защищает, учит и ежедневно делает Украину лучше. Горжусь вами!", - написал Порошенко в своем телеграм-канале утром в понедельник.

Теги: #8марта #порошенко #украина #поздравление
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