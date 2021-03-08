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09:51 08.03.2021

На Буковине на COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и дети

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На Буковине на COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и дети

В Черновицкой области на COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и маленькие дети, сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Олег Черный.

"Большая часть пациентов в возрастной группе 30-40 лет. Есть много маленьких детей, которые поступают в областную детскую больницу. Их число увеличилось", - рассказал Черный в эфире "Украина24" в понедельник утром.

Директор департамента сообщил, что согласно с клинической картиной среди категории заболевших возраста 30-40 лет зафиксирован британский штамм нового коронавируса, несмотря на отсутствие официальных данных.

Он отметил, что ситуация в области под контролем, хоть и стабильно сложная, поскольку больные поступают также на выходных и не ощущается снижения госпитализаций, хотя обычно на выходных их число уменьшается.

"На сегодняшний день у нас (на Буковине – ИФ) развернуты 2 162 кровати. Загруженность госпитальных баз составляет около 60%, но есть ряд баз, где наполненность 100%. Пациенты поступают достаточно тяжелые. Им нужна дотация кислорода, поэтому реанимационные отделения четырех типов госпитальных баз заполнены на 100%", - рассказал Черный.

Он добавил, что внедрение карантина "выходного дня" и локдауна было эффективным и выразил надежду на результативность введенных ограничений для "красной зоны".

Черный отметил, что в области продолжают вакцинировать первую группу риска, а именно медработников.

"Вакцинация у нас продолжается. Нет выходных, выездные бригады работают. Вакцинируют сейчас медработников, которые предоставляют помощь больным коронавирусом", - сказал он.

 

Теги: #буковина #коронавирус #украина #ситуация
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