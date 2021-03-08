На большей территории Украины пасмурно, осадки в виде мелкого мокрого снега

В понедельник, 8 марта максимальная дневная температура воздуха будет на юге Украины – до +8 градусов, на остальной территории 0˚ …-1˚. Ночью температура воздуха в стране - от 0˚ до -3˚.

В западных, центральных, северных регионах , температура воздуха днем +1˚...+2˚, ночью -1˚…-3˚, осадки в виде снега, мелкого мокрого снега, снега с дождем возможны в Полтавской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областях.

На востоке Украины по прогнозу Синоптика небольшие плюсовые значения температуры +2˚…+5˚, умеренный юго-западный ветер. В Харьковской области преимущественно облачно, ожидается утренний снег, ветер западный, юго-западный до 7 м/сек.

В южных областях Украины небольшая облачность, в Одессе преимущественно солнечно. Дневная температура воздуха в регионе до +8˚, ночная +1˚…+2˚, без осадков.

В Киеве утром ожидается малооблачная погода, но следующая часть дня будет пасмурной. Температура воздуха днем 0˚…+2˚. Ветер северо-западный, переходящий в западный, 5-7 м/сек, давление 745 мм рт.ст, влажность до 70%. Ночью и днем возможен кратковременный мелкий снег.