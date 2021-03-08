На пожаре в здании недостроенной сауны в Святошинском районе погибли три человек

В Святошинском районе столицы на пожаре в здании недостроенной сауны погибли три человека, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"8 марта в 01:26 в Святошинском районе в здании недостроенной сауны (размером 10х8 м) возник пожар, в результате которого погибли 3 человека", - сказано в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 3:10 в ночь на понедельник.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 м2.

К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС.