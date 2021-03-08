События

08:26 08.03.2021

В Украине за сутки 5 572 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 734 человек

1 мин читать
В Украине за сутки 5 572 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 734 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 5 572 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 1 734 человек, умерли 106 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 08 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 136 человек; летальных случаев - 106; выздоровело – 1 734 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных, 4 марта было зафиксировано 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 марта было 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаях коронавирусной болезни, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 406 800 человек, 27 128 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 198 254 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях. 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:49 08.03.2021
Новая Зеландия обеспечит вакциной все население страны

Новая Зеландия обеспечит вакциной все население страны

07:41 08.03.2021
С начала текущих суток российские наемники единожды нарушали режим прекращения огня на Донбассе

С начала текущих суток российские наемники единожды нарушали режим прекращения огня на Донбассе

05:36 08.03.2021
В Сумах госпитализировали 16-летнего подростка с острым медикаментозным отравлением

В Сумах госпитализировали 16-летнего подростка с острым медикаментозным отравлением

02:36 08.03.2021
В Деснянском районе Киева произошел взрыв

В Деснянском районе Киева произошел взрыв

23:34 07.03.2021
Зеленский и Кулеба поздравили украинских спортсменок с победами на чемпионате Европы по легкой атлетике

Зеленский и Кулеба поздравили украинских спортсменок с победами на чемпионате Европы по легкой атлетике

23:01 07.03.2021
На Закарпатье для работников критической инфраструктуры организуют спецперевозки

На Закарпатье для работников критической инфраструктуры организуют спецперевозки

21:12 07.03.2021
Двух украинцев экстрадировали в США по обвинению в отмывании денег

Двух украинцев экстрадировали в США по обвинению в отмывании денег

20:36 07.03.2021
Настал момент для углубления политической ассоциации и экономической интеграции Евросоюза со странами Восточного партнерства

Настал момент для углубления политической ассоциации и экономической интеграции Евросоюза со странами Восточного партнерства

19:46 07.03.2021
В МИД Украины отреагировали на акт осквернения могилы Степана Бандеры в Мюнхене

В МИД Украины отреагировали на акт осквернения могилы Степана Бандеры в Мюнхене

18:50 07.03.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские бойцы не пострадали

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские бойцы не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю за смертельное ДТП с украинцами

В Украине "сорвали" самый большой за всю историю существования украинских лотерей джекпот

Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве полицейской в Киеве

Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила зону проведения Операции объединенных сил

В Украине за сутки 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 2 147 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Беларуси зафиксировано более 2,5 тыс. преступлений, связанных с протестами

Беларусь запустит промышленное производство российской вакцины "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия проходит экспертизу в России

На сессии Европарламента депутаты сосредоточатся на внутренних проблемах ЕСс

В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю за смертельное ДТП с украинцами

Погиб французский миллиардер Оливье Дассо

В Киеве опустили главный государственный флаг - КГГА

В Киеве опустили главный государственный флаг

SpaceX готовится запустить на орбиту новую партию спутников Starlink

Папа римский назвал варварскими разрушения в иракском Мосуле

В Австрии временно прекратили использование одной партии вакцины AstraZeneca - власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА