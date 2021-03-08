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07:49 08.03.2021

Новая Зеландия обеспечит вакциной все население страны

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Новая Зеландия обеспечит вакциной все население страны

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден сообщила, что правительство подписало соглашение о приобретении дополнительно 8,5 млн доз вакцины Pfizer.

Она заявила в понедельник, что эта партия препарата должна поступить во второй половине года.

"Теперь наш общий заказ препарата Pfizer составляет 10 млн доз, которых достаточно для получения необходимых для полной вакцинации против COVID-19 двух доз на 5 млн человек", - говорится в заявлении премьер-министра.

Новая Зеландия начала кампанию вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech в прошлом месяце и рассчитывает привить все свое население к концу года.

С начала пандемии в Новой Зеландии зафиксировано чуть более 2 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 26 смертей.

Теги: #новзеландия #коронавирус #приобретение #вакцина
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