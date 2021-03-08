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07:41 08.03.2021

С начала текущих суток российские наемники единожды нарушали режим прекращения огня на Донбассе

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С начала текущих суток российские наемники единожды нарушали режим прекращения огня на Донбассе

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 8 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 07 марта, российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения.

"За прошедшие сутки, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также с станковой противотанкового гранатомета. У населенного пункта Опытно оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное захватчики совершили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия... Боевых потерь среди украинских воинов нет", - отметили в штабе.

На все обстрелы со стороны российских наемников украинские защитники открывали ответный огонь.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - подытожили в штабе. :

Теги: #оос #сводка #украина
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