В Беларуси зафиксировано более 2,5 тыс. преступлений, связанных с протестами

В Беларуси с августа зафиксировали более 2,5 тысяч преступлений, связанных с протестной активностью, сообщил заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"Если мы говорим про преступления, связанные с протестной активностью, всего с августа прошлого года их уже более 2,5 тысяч", - сказал Казакевич.

При этом, уточнил он, речь идёт не только о массовых беспорядках, но и о повреждении имущества, хулиганстве, оскорблениях, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции.

"(...) защищая общественный порядок, мы уже в более 800 случаях установили лиц, причастных к этим так называемым протестных преступлениям", - сказал замминистра.

Казакевич отметил, что если говорить о преступлениях в отношении сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, то их зафиксировано более тысячи.

"Причем подавляющее большинство, 70% - это преступления, которые совершаются (допустим, угрозы, оскорбления или клевета) с использованием интернета", - сообщил он.

Замминистра заверил, что милиция найдёт и накажет каждого гражданина, который совершает подобные преступления.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.