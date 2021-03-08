В Сумах госпитализировали 16-летнего подростка с острым медикаментозным отравлением

В Сумах госпитализировали 16-летнего подростка с острым медикаментозным отравлением, в полиции устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы госпитализирована 16-летняя жительница города Сумы", - сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что по словам матери пострадавшей, в воскресенье около 15:00 девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.

"Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой", - отметили в полиции.

Отмечается, что пострадавшая находится в больнице, по словам медиков угрозы жизни нет.