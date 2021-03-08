События

05:36 08.03.2021

В Сумах госпитализировали 16-летнего подростка с острым медикаментозным отравлением

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В Сумах госпитализировали 16-летнего подростка с острым медикаментозным отравлением

В Сумах госпитализировали 16-летнего подростка с острым медикаментозным отравлением, в полиции устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы госпитализирована 16-летняя жительница города Сумы", - сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что по словам матери пострадавшей, в воскресенье около 15:00 девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.

"Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой", - отметили в полиции.

Отмечается, что пострадавшая находится в больнице, по словам медиков угрозы жизни нет.

Теги: #сумы #подросток #украина #медикаменты #отравление
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