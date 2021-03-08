Беларусь запустит промышленное производство российской вакцины "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия проходит экспертизу в России, сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко.

"26 февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия - 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят в российском институте Гамалеи экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину", - сказал Чередниченко в эфире одного из телеканалов.

Он уточнил, что планируется выпускать 500 тысяч доз ежемесячно.

По словам замминистра, сейчас самое главное - насытить отечественный рынок. При этом, отметил Чередниченко, если появится возможность для экспорта вакцины, то поставки будут осуществляться.