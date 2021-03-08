В Деснянском районе Киева произошел взрыв на улице Радистов, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 21.00 в полицию Киева одновременно поступило несколько сообщений о том, что на улице Радистов рядом с гаражными помещениями произошел взрыв. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, кинологов со служебной собакой, работников ГСЧС и врачей ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Правоохранители установили предварительно, что в результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна.