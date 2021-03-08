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02:36 08.03.2021

В Деснянском районе Киева произошел взрыв

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В Деснянском районе Киева произошел взрыв

В Деснянском районе Киева произошел взрыв на улице Радистов, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 21.00 в полицию Киева одновременно поступило несколько сообщений о том, что на улице Радистов рядом с гаражными помещениями произошел взрыв. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, кинологов со служебной собакой, работников ГСЧС и врачей ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Правоохранители установили предварительно, что в результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна.

Теги: #киев #взрыв #украина #гаражи
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