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00:43 08.03.2021

В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю за смертельное ДТП с украинцами

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В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю за смертельное ДТП с украинцами

В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса, который в Подкарпатском воеводстве республики попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять граждан Украины, ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает Польское агентство печати.

Как сообщается, в прокуратуре города Пшемысль рассказали, что 48-летнего украинского водителя Владимира К. обвинили в непредумышленном совершении аварии на наземном транспорте.

В настоящее время он в больнице, где его допросили. Обвиняемый заявил, что не помнит ситуацию с ДТП и находится в плохом эмоциональном состоянии. Правоохранители запретили ему покидать территорию Польши. Также ему оставили паспорт и будут посещать в целях контроля каждый день.

Также в качестве свидетеля был опрошен второй водитель, 35-летний Степан К., который не управлял автобусом в момент аварии. Результаты следственных мероприятий с ним пока неизвестны.

По предварительным данным следствия, вероятной причиной аварии стал неудачный маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. По информации  прокуратуры, автобус ехал с разрешенной для того участка автомагистрали скоростью, однако она была слишком высокой для запланированного поворота направо.

Как сообщалось, в результате ДТП украинского автобуса, ехавшего по маршруту Познань-Херсон, пятеро человек погибли, 28 человек госпитализировано, из них 9 в тяжелом состоянии

Теги: #дтп #польша #автобус #украинцы
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