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23:34 07.03.2021

Зеленский и Кулеба поздравили украинских спортсменок с победами на чемпионате Европы по легкой атлетике

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Зеленский и Кулеба поздравили украинских спортсменок с победами на чемпионате Европы по легкой атлетике

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменок-легкоатлеток Марину Бех-Романчук, Ярославу Магучих и Ирину Геращенко с двумя первыми и одним вторым местом на чемпионате Европы по легкой атлетике.

"Искренне поздравляю Марину Бех-Романчук, Ярославу Магучих и Ирину Геращенко с медалями (две за первое место и одна за второе место – ИФ) на чемпионате Европы по легкой атлетике! И всю Украину - с 6-м командным местом наших спортсменов! Гордимся вами!", - написал Зеленский в своем микроблоге твиттер вечером в воскресенье.

Также спортсменок поздравил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю наших легкоатлеток, которые просто-таки "разорвали" чемпионат Европы! Simply the best!", - написал Кулеба.

Ранее на сайте Sport.ua сообщалось, что украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль по прыжкам в высоту на Чемпионате Европы-2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуни (Польша).

В секторе для прыжков в высоту Магучих, Левченко и Геращенко попали в финал.

В финале Магучих взяла планку на высоте 2.00 м.

У Геращенко - серебро (1.98 м), Левченко осталась на четвертой позиции (1.94 м), пропустив вперед спортсменку из Финляндии.

Днем ранее в Национальном олимпийском комитете Украины (НОК) сообщалось, что украинка Марина Бех-Романчук завоевала золото на чемпионате Европы по легкой атлетике в Торуне (Польша).

"Блестящую победу на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в польском Торуне, завоевала Марина Бех-Романчук. В последней попытке наша прыгунья в длину показала лучший результат сезона в мире - 6 м 92 см - и оставила за спиной действующую чемпионку мира Малайку Михамбо", - сказано в сообщении.

Теги: #поздравления #чемпионат #европа #украина #победы
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