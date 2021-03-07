На Закарпатье для работников критической инфраструктуры организуют спецперевозки

В Закарпатской области для работников критической инфраструктуры организуют маршруты специальных перевозок в рамках мероприятий "красной" зоны карантина, сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков.

"Согласно распоряжению райгосадминистрациям, исполнительным органам местных советов, руководителям соответствующих медицинских учреждений и автомобильным перевозчикам пассажиров необходимо до 8:00 8 марта 2021г обеспечить заключение договоров по перевозке персонала автобусными маршрутами специальных перевозок", - написал Полосков на своей странице в Facebook.

Отмечается, что глава ОГА дал поручение сформировать спецперевозки безотлагательно.

Также он добавил, что перевозчики должны проинформировать Национальную полицию Украины о сложившихся маршрутах спецперевозок.