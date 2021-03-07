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23:01 07.03.2021

На Закарпатье для работников критической инфраструктуры организуют спецперевозки

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В Закарпатской области для работников критической инфраструктуры организуют маршруты специальных перевозок в рамках мероприятий "красной" зоны карантина, сообщил  глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков.

"Согласно распоряжению райгосадминистрациям, исполнительным органам местных советов, руководителям соответствующих медицинских учреждений и автомобильным перевозчикам пассажиров необходимо до 8:00 8 марта 2021г обеспечить заключение договоров по перевозке персонала автобусными маршрутами специальных перевозок", - написал Полосков на своей странице в Facebook.

Отмечается, что глава ОГА дал поручение сформировать спецперевозки безотлагательно.

Также он добавил, что перевозчики должны проинформировать Национальную полицию Украины о сложившихся маршрутах спецперевозок.

Теги: #карантин #спецперевозки #закарпатье #украина
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