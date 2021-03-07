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21:57 07.03.2021

Погиб французский миллиардер Оливье Дассо

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Погиб французский миллиардер Оливье Дассо

Миллиардер и политик Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате авиакатастрофы, сообщают парижские СМИ.

Частный вертолёт, на борту которого находился 69-летний Дассо, потерпел крушение в департаменте Кальвадос. Пилот также погиб.

Оливье Дассо - старший сын скончавшегося несколько лет назад бизнесмена Сержа Дассо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в твиттере выразил соболезнования в связи с гибелью Дассо.

"Оливье Дассо любил Францию. Он был промышленником, депутатом, офицером запаса ВВС... Его смерть - большая утрата", - отметил глава государства.

Теги: #франция #миллиардер #кончина
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