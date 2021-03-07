Настал момент для углубления политической ассоциации и экономической интеграции Евросоюза со странами Восточного партнерства

Представитель Украины при Европейском союзе, посол Мыкола Точицкий считает, что именно сейчас настал момент, чтобы воспользоваться импульсом для углубления политической ассоциации и экономической интеграции Евросоюза с Украиной, Грузией и Молдовой, сформировавших Трио в рамках Восточного партнерства, сообщила пресс-служба Миссии Украины в ЕС в Фейсбуке..

"Это событие происходит на фоне существенного роста количества инициатив со стороны стран Трио. Эти страны подошли к критическому моменту, где их достижения не совпадают со стремлениями, которые позволяет сам Европейский Союз. Это, в частности, касается нашего стремления углубить экономическую ассоциацию и политическую интеграцию, которое имеет под собой правомерную основу", - сказал Точицкий во время презентации доклада Европейского центра политических исследований (CEPS) для сравнения достижений стран Западных Балкан и Трио Восточного партнерства.

Посол отметил, что взаимоотношения Евросоюза и стран восточного региона нуждаются в уточнении.

"Наши страны продолжают бороться за свой европейский выбор, в частности, в противостоянии и в войне с Россией. Президент Европейского Совета Шарль Мишель во время визита в Украину посетил Донбасс, видел последствия агрессивной политики России, которая может разрушить весь регион. Хочу подчеркнуть, что наше стремление к полному членству в ЕС определяется требованиями времени", - пояснил Точицкий.

По его мнению, эти взаимоотношения достигли определенной критической стадии, когда реальные достижения стран в политическом и экономическом развитии уже превышают цели, которые были изначально определены самим Евросоюзом.

Украинский дипломат отметил, что страны Трио имеют почти похожие достижения со странами региона Западных Балкан, а по некоторым направлениям уже с начала процесса ассоциации с ЕС эти страны даже превзошли балканские страны, которые уже имеют четкую перспективу членства в ЕС.