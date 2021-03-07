В МИД Украины отреагировали на акт осквернения могилы Степана Бандеры в Мюнхене

В Мюнхене неизвестные вандалы облили неизвестные веществом могилу лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - написал Мельник в своем микроблоге Твиттер в воскресенье вечером.

В МИД призвали полицию найти и наказать виновных.