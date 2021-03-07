Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские бойцы не пострадали

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня с начала субботы, украинские бойцы не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 7 марта, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских бойцов нет", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В частности, вблизи Авдеевки наемники открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Также недалеко от Лебединского враг открыл прицельный огонь по украинским позициям из миномета 82-го калибра и со станкового противотанкового гранатомета.

У населенного пункта Опытно наемники вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное провели прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в воскресенье саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.