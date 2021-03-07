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18:48 07.03.2021

В Киеве опустили главный государственный флаг - КГГА

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В Киеве опустили главный государственный флаг - КГГА

В Киеве в воскресенье из-за сильного ветра опустили главный государственный флаг, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг опустили", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы КГГА Вячеслава Непопа.

Там отметили, что флаг продолжит оставаться опущенным до улучшения погодных условий.

"До завтрашнего вечера метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта", - сообщили в ведомстве.

 

Теги: #киев #кгга #флаг
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