SpaceX готовится запустить на орбиту новую партию спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует запустить на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск планируется осуществить с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) 9 марта в 21:55 по времени Восточного побережья США.

Это будет уже 21-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1203 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.