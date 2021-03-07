События

17:56 07.03.2021

Папа римский назвал варварскими разрушения в иракском Мосуле

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Папа римский назвал варварскими разрушения в иракском Мосуле

Папа римский Франциск был поражен увиденным в иракском Мосуле, который был практически полностью разрушен при освобождении от отрядов "Исламского государства" в 2017 году, сообщают СМИ.

Понтифик прилетел в Мосул на вертолете в воскресенье в рамках визита в Ирак, чтобы "помолиться за умерших представителей всех религий", говорится в сообщениях.

Мусульманские и христианские жители города рассказали папе о своей жизни под жестоким гнетом ИГ, сообщают СМИ.

"Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, была подвержена таким варварским ударам, с разрушенными древними культовыми местами и многими тысячами людей - мусульман, христиан, езидов и других - насильственно перемещенными или убитыми", - сказал он.

Папа добавил: "Сегодня, однако, мы подтверждаем нашу убежденность в том, что братство более прочно, чем братоубийство, что надежда более сильна, чем ненависть, что мир более силен, чем война".

Понтифик прибыл в Багдад 5 марта в сопровождении свиты, личной охраны и многочисленных журналистов.

Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса COVID-19. Отмечается, что папа римский настоял на визите, несмотря на новую вспышку заражений COVID-19 в Ираке и обеспокоенности по поводу его безопасности. Во время визита для защиты папы задействованы около 10 тыс. сотрудников иракских сил безопасности, а также введен круглосуточный комендантский час, чтобы ограничить распространение COVID-19.

Теги: #ирак #папа_римский
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