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17:53 07.03.2021

В Украине "сорвали" самый большой за всю историю существования украинских лотерей джекпот

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В Украине "сорвали" самый большой за всю историю существования украинских лотерей джекпот

В субботу, 6 марта, онлайн-игрок выиграл самый большой за всю историю существования украинской государственной тиражной лотереи джекпот в размере 33 млн 32 тысяч 20 грн, сообщает пресс-служба Украинской национальной лотереи в воскресенье.

"Информируем вас о сорванном джекпоте лотереи Супер Лото (Украинская Национальная Лотерея) – 33 032 020 гривень. Это самый большой джекпот за всю историю существования лотерей в Украине", - отмечают в УНЛ.

Там уточняют, что джекпот был "сорван" игроком, который купил 1 билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей подряд.

Теги: #украина #джек_пот #лотерея
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