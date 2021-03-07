На железнодорожном переезде под Винницей поезд протаранил автомобиль, водитель в реанимации

На одном из железнодорожных переездов на перегоне Винница-Вороновица около 6:30 утра 7 марта автомобиль ВАЗ-2106 выехал на рельсы, где в этот момент двигался локомотив, в результате чего произошло столкновение, сообщает местное издание "Винница.info" в воскресенье.

"Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем на перегоне Винница-Вороновица. В результате около 200 метров поезд протащил автомобиль. В настоящее время движение поездов в этом направлении восстановлено", - цитирует издание слова очевидцев инцидента в соцсетях.

Отмечается, что водитель легковушки доставлен в реанимацию.

"По прибытию бойцы ГПСЧ-5 г. Винницы установили, что произошло столкновение дизельпоезда и легкового автомобиля ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Спасатели передали травмированного мужчину бригаде экстренной медицинской помощи. К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС (Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям – ИФ) привлекалось пять человек личного состава и один спецавтомобиль ", - сообщили журналистам в главном управлении ГСЧС в Винницкой области.

Как сообщает ряд СМИ, предварительной причиной столкновения считается движение водителя автомобиля ВАЗ-2106 на запрещающий сигнал светофора.