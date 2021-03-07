Достройка Подольско-Воскресенского мостоперехода может быть отсрочена из-за передачи объекта на баланс "Укравтодора" – КГГА

Из-за передачи Подольско-Воскресенского мостового перехода, который все еще находится на стадии строительства, на баланс "Укравтодора", работы по завершению его строительства могут быть отстрочены на длительный срок, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Густелев.

"Передача моста, строительство которого уже на финальной стадии, на баланс "Укравтодора", приведет к значительной отсрочке завершения работ. Опять же, из-за всех процедур, которые, предусмотрены законом. А мост все это время будет стоять недостроенным", - цитирует Густелева пресс-служба КГГА в воскресенье.

Заместитель киевского мэра также отметил, что государство таки планирует достроить Дарницкий мост, который столичные власти неоднократно просили передать на баланс города, и напомнил, что данный объект должен быть завершен вместе с достройкой Дарницкого шоссе, развязки с Днепровской набережной и Харьковским шоссе, реконструкцией ул. Григоренко (на участке от Дарницкого шоссе до ул. Здолбуновской).

Густелев заявил, что строительные работы на Дарницком мосту, которые, согласно разработанному еще в 2004 году проекту, должно быть закончены до конца текущего года, вероятно так и не будут завершены.

"Озвученные сроки завершения работ вызывают вопросы, ведь проект 2004 года требует корректировки. И только эта процедура (т.е. сроки до начала непосредственного строительства), согласно нормативным документам, составит почти 1,5 года. Например, только корректировка проектно-сметной документации продолжается до 6 месяцев, государственная экспертиза проекта - еще 2 месяца. Проведения тендерных процедур для определения подрядчика строительных работ - тоже 2 месяца. Поэтому завершение выполнения работ до конца года с соблюдением всех норм и правил выглядит призрачным", - говорится в сообщении КГГА.