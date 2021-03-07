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12:42 07.03.2021

В понедельник в Украине ожидается незначительное похолодание, возможен мокрый снег

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В понедельник в Украине ожидается незначительное похолодание, возможен мокрый снег

В ближайшие сутки через территорию Украины будут перемещаться малоактивные холодные фронты, обусловливая в большинстве областей небольшой мокрый снег и порывистый ветер.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в понедельник, 8 марта, в большинстве регионов Украины, за исключением южных областей, возможен небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северо-восточных областях, днем в восточной части и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге страны до 8° тепла.

В Киеве в понедельник ожидается небольшой мокрый снег; температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 марта самая высокая температура днем была (+17,7°) в 2019 году, самая низкая ночью (-20,8°) в 1964 году.

Во вторник, 9 марта, в Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, на северо-востоке страны и в Карпатах до 13° мороза, днем на Левобережье от 4° мороза до 1° тепла, на остальной территории 0-5° тепла; в южных областях ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве во вторник без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.

Теги: #погода
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