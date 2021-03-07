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10:57 07.03.2021

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 432 человек, 14 скончались – Кличко

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В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 432 человек, 14 скончались – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки выявили 432 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, скончались 14 человек, 41человек выздоровел, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"632 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в городе 2 767 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 142 030", - сообщил Кличко в своем Telegram-канале в воскресенье.

Заболели 240 женщин, 165 мужчин, 13 девочек в возрасте от 1 года до 17 лет и 14 мальчиков от 1 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 50 пациентов. Выздоровели прошедшие сутки 41 человек. Всего коронавирус преодолели 96 328 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в в районах: Дарницком - 93, Деснянском - 84 и Оболонском - 69", - отметил Кличко.

Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/901

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко #украина
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