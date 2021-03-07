В ВСУ зафиксирован новый летальный случай от COVID-19, за сутки заболели 63 человека – командование Медсил

63 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, один военнослужащий умер от COVID-19, сейчас болеет 1269 человек, сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в соцсети Фейсбук в воскресенье.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 49 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Винницкой областной инфекционной больнице. Положительный ПЦР тест от 16.02.2021р. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", -отметили в командовании Медсил ВСУ.

Согласно сообщению, за сутки госпитализированы 17 заболевших, остальные находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 16 218 человека, летальных случаев - 49.

"С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 2376 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 488 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 704 человека", - подытожили в командовании Медсил ВСУ.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/