Пожарные ликвидировали пожар на территории ООО "Радеховский сахар", жертв и пострадавших нет - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар, на территории ООО "Радеховский сахар" г. Заводское Чертковского района Тернопольской области, возникший в резервуаре (объемом 5 тыс. м. куб.) с остатком мазута, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 марта в 7:28 в г. Заводское Чертковского района на территории ООО "Радеховский сахар" в резервуаре (объемом 5 тыс. м куб.) с остатком мазута возник пожар на площади около 200 кв. В 8:41 пожар в резервуаре - локализован на площади 200 м. кв. В 9:16 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, в официальном телеграмм-канале ГСЧС в воскресенье.

В тушении пожара было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 8 человек личного состава.

Источник: https://t.me/dsns_telegram/2147