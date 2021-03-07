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08:58 07.03.2021

В результате аварии с украинским автобусом в Польше 28 человек госпитализировано, из них 9 в тяжелом состоянии - ГСЧС

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В результате аварии с украинским автобусом в Польше 28 человек госпитализировано, из них 9 в тяжелом состоянии - ГСЧС

В результате ДТП украинского автобуса, ехавшего по маршруту Познань-Херсон, пятеро человек погибли, 28 человек госпитализировано, из них 9 в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 7 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находится 28 человек (из них 9 в тяжелом состоянии). На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине", - говорится в сообщении, на официальном сайте  ГСЧС Украины в воскресенье утром.

Кроме того, уменьшилось количество погибших в результате аварии  - одного из пострадавших, ранее считавшимся погибшим, удалось реанимировать. Об этом "Громадському радио" сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Как сообщалось ранее, пятеро украинцев погибли, еще более 30 были госпитализированы в результате ДТП украинского автобуса недалеко от границы с Украиной, автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше.

По предварительным данным правоохранителей, водитель рейсового автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Польше, не справился с управлением, из-за чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в ДТП в Польше при содействии украинских консулов отправилась в Украину.

Теги: #пострадавшие #дтп #польша #украина
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