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08:22 07.03.2021

В Украине за сутки 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 2 147 человек – Степанов

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В Украине за сутки 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 2 147 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7 167 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 2 147 человек, умерли 103 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 07 марта 2021 года. В частности, заболели 466 детей и 172 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 956 человек; летальных случаев - 103; выздоровело – 2 147 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных, 4 марта было зафиксировано 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 марта было 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаях коронавирусной болезни, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 401 228 человек, 27 022 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 196 520 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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