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07:44 07.03.2021

С начала текущих суток режим прекращения огня на Донбассе не нарушался – штаб ООС

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С начала текущих суток режим прекращения огня на Донбассе не нарушался – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами", - сказано в утренней сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 06 марта, российские наемники десять раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения.

"Так, вблизи Водяного, что на Приазовье и населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минским договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия. Неподалеку, населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы…Боевых потерь среди украинских воинов нет", - отметили в штабе ООС.

На все обстрелы со стороны российских наемников украинские защитники открывали ответный огонь.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско - оккупационных войск украинская сторона в СЦКК уведомила представителям ОБСЕ", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

 

Теги: #оос #сводка #украина
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