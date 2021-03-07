Правоохранители в Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение полиции, сообщает пресс-служба Нацполицйии.

"На специальную линию "102" поступило сообщение от гражданина, в его кармане граната, которой он планирует взорвать отделение полиции №4 (г. Суми). Мужчина требовал отставки одного из действующих сотрудников полиции, при этом выражаясь ненормативной лексикой", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в субботу.

По информации правоохранителей, мужчина находился в крайне агрессивном состоянии.

"Правоохранители установили его личные данные и начали розыскные действия. Оказалось, что 41-летний житель Сумского района находился на одной из городских остановок. Мужчину задержан для дальнейшего установления всех обстоятельств", - подытожили в полиции.