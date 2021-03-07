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01:03 07.03.2021

На Буковине выявлен 441 новый случай коронавируса – глава ОГА

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На Буковине выявлен 441 новый случай коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 441 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 142 человека, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в субботу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 6 марта, за последние сутки 142 человека выздоровели, 46 009 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 58 278 новых случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 078 человек.

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 943 образца.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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