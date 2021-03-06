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23:41 06.03.2021

Сенат США одобрил пакет мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн

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Сенат США одобрил пакет мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн

Сенат США принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом.

За документ проголосовали 50 сенаторов, а 49 - против.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на следующей неделе.

При этом есть риск, что быстро завершить одобрение проекта все же не удастся: в сенате по просьбе умеренных демократов были вынуждены внести ряд существенных изменений в текст. Однако теперь эти изменения могут не понравиться левому крылу демократов в палате представителей.

Предполагается, что пакет помощи в размере почти $2 трлн пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $400 и пособия на ребенка до $3,6 тыс.

Республиканцы ранее выступали с инициативой о помощи с $1,9 трлн до $600 млрд. По их мнению, очень существенная часть выделяемых денег, согласно плану Байдена, пойдёт на решение проблем, совершенно не связанных с восстановлением экономики после коронавируса.

Байден анонсировал "Американский план спасения" 20 января 2021 года. Некоторые экономисты называют пакет стимулирующих мер слишком масштабным и опасаются, что его принятие может привести к "перегреву" экономики. Их озабоченность разделяют многие республиканцы в конгрессе. Они называют план президента "списком пожеланий либералов".

Теги: #сша #помощь #сенат #экономика
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