Патриарх Варфоломей посетит Украину на День Независимости – нардеп Кравчук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину на празднование Дня Независимости Украины.

"На встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа" Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости - по приглашению Владимира Зеленского…Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей для независимости и признания украинского православия", - написала Кравчук на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Она также добавила, что нардепы от "Слуги народа" "поздравили Вселенского патриарха с днем рождения и подарили икону в стиле петриковской росписи".

Также нардеп поблагодарила Генеральное консульство Украины в Стамбуле за организацию встречи.

Источник: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik