Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в ДТП в Польше отправилась в Украину - МИД

Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в результате ДТП украинского автобуса, ехавшего по маршруту Познань-Херсон в Польше отправилась в Украину, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"При содействии консулов первая группа из 24 украинцев, отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульским опекой", - написал Николенко в своем официальнм аккаунте в Твиттере в субботу вечером.

Как сообщалось ранее, Как сообщалось, шестеро украинцев погибли, еще более 30 были госпитализированы в результате ДТП украинского автобуса недалеко от границы с Украиной, автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев.

Как сообщила в эфире канала "Украина24" пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий, в ДТП погибли 5 человек, один скончался по дороге в госпиталь.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше.

По предварительным данным правоохранителей, водитель рейсового автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Польше, не справился с управлением, из-за чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Источник: https://twitter.com/OlegNikolenko_