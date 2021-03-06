Укрзализныця осуществит 3 спецрейса из Ивано-Франковской и Черновицкой областей для вывоза 2000 пассажиров

АО "Укрзализныця" выполнит 3 специальных рейса к 8 марта для безопасного вывоза более 2000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон, сообщает пресс-служба компании.

"По представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры в ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы:

№ 043/044 Ивано-Франковск-Киев с выездом из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55 и прибытием в Киев 9 марта в 8:48.

№007 / 008 Черновцы-Киев с выездом из Черновцов 8 марта в 21:08 и прибытием в Киев 9 марта в 9:07.

№149 / 150 Ворохта-Полтава с выездом из Ворохты 8 марта в 13:51 и прибытием в Полтаву 9 марта в 10:38", - говорится в сообщении, на официальном сайте АО "Укрзализныця" в субботу вечером.

В сообщении отмечается, что "Укрзализныця" выражает благодарность Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и Министерству здравоохранения и Министерству инфраструктуры за "понимание необходимости оказать людям, внезапно оказавшимся в красной зоне карантина, возможность цивилизованно и безопасно выехать из региона, в условиях обязательного соблюдения масочного режима в вагонах, прошедших тщательную дезинфекцию".