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19:25 06.03.2021

В результате аварии с украинским автобусом в Польше 6 человек погибло, 14 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 человек выписаны из больниц – МВД Украины

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В результате аварии с украинским автобусом в Польше 6 человек погибло, 14 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 человек выписаны из больниц – МВД Украины

В результате ДТП украинского автобуса, ехавшего по маршруту Познань-Херсон, шестеро человек погибли, 14 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 человек выписали из больниц, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня, 6 марта, в 00:50 по киевскому времени вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства Польши, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев. Шесть человек погибли, еще 39 доставлены в больницы. 14 находятся в тяжелом состоянии…По состоянию на сегодняшний день, по сообщениям польской стороны, 9 пациентов уже выписаны из больниц", - говорится в сообщении, на официальном сайте МВД Украины в субботу вечером.

Все пострадавшие размещены в шести больницах Подкарпатского воеводства.

Сейчас сотрудники Генерального консульства Украины в Люблине выехали на место происшествия для оказания консульской помощи гражданам Украины и взаимодействия с польскими компетентными органами в контексте выяснения всех обстоятельств трагедии и обеспечения украинцев необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - подытожили в МВД.

Как сообщалось, шестеро украинцев погибли, еще более 30 были госпитализированы в результате ДТП украинского автобуса недалеко от границы с Украиной, автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев.

Как сообщила в эфире канала "Украина24" пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий, в ДТП погибли 5 человек, один скончался по дороге в госпиталь. В настоящее время госпитализированы 35 человек, пятеро из них в очень тяжелом состоянии. 16 человек, которым ничего не угрожает, в настоящее время уже поселили в отелях, решается вопрос их перевозки в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше.

По предварительным данным правоохранителей, водитель рейсового автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Польше, не справился с управлением, из-за чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

 

Теги: #пострадавшие #дтп #польша #украина
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