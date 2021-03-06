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18:39 06.03.2021

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины с начала суток, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины с начала суток, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня с начала субботы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенного пункта Опытное, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов из 82 мм минометов и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе населенного пункта Пески оккупанты совершили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Боевых потерь среди украинских воинов нет", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

В штабе ООС отметили, что на обстрелы российских наемников военнослужащие ВСУ открывали огонь.

"С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - добавили в штабе ООС.

 

 

Теги: #оос #сводка #украина
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