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17:58 06.03.2021

Госсекретарь США приветствовал визит Папы Римского в Ирак

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Госсекретарь США приветствовал визит Папы Римского в Ирак

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу позитивно отозвался о визите Папы Римского Франциска в Ирак - первом в истории Римско-католической церкви.

"Обрадован тем, что вижу исторический визит его святейшества понтифика в Ирак", - написал Блинкен в Twitter.

"Мы верим, что его визит пробудит надежду и поможет распространять религиозную гармонию и понимание между членами различных конфессий в Ираке и по всему миру", - добавил он.

Ранее в субботу понтифик встретился в Эн-Наджафе с аятоллой Али ас-Систани - самым влиятельным духовным лицом шиитов Ирака. Затем он принял участие в межрелигиозной встрече в районе древнего города Ура: эта местность традиционно считается местом рождения библейского патриарха Авраама. Позднее понтифик вернулся в Багдад для участия в мессе в соборе святого Иосифа.

Папа Франциск прибыл в Багдад в пятницу. Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса COVID-19. Папа римский настоял на визите, несмотря на неблагополучную ситуацию с COVID-19 в Ираке.

В Ираке жили почти 1,5 млн христиан до вторжения США и их союзников в 2003 году. По оценкам христианских лидеров, в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом большинство из них - не менее 200 тыс. - проживают на Ниневийской равнине и в Иракском Курдистане на севере страны.

Теги: #сша #госсекретарь #папа_римский
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