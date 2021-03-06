Основателя компании McAfee обвинили в США в мошенничестве

Основателя компании McAfee Джона Макафи и исполнительного советника криптовалютного направления Джимми Гейла Уотсона-младшего обвинили в США в мошенничестве и отмывании денег.

Как указано в документе, опубликованном на сайте Минюста США, фигуранты с помощью мошеннических схем получили от инвесторов более $13 млн. В частности, в рамках одной из таких схем Макафи, Уотсон и их соучастники приобрели альткоины, после чего через официальный аккаунт в Твиттере сообщили инвесторам о выгоде покупки этой криптовалюты. Позднее, в момент скачка цен они продали альткоины, что принесло им более $2 млн.

Вторая схема предполагала рекламу первичного размещения токенов (ICO) стартапов в Твиттере за вознаграждение от этих компаний, инвесторов об этом в известность не ставили. Предполагается, что на этом Макафи и другие участники заработали более $11 млн.

Минюст США заявил, что Уотсона уже взяли под стражу в Техасе.