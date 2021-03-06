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17:42 06.03.2021

"Евросолидарность" требует немедленно возобновить газоснабжение в Донецкой области

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"Евросолидарность" требует немедленно возобновить газоснабжение в Донецкой области

Партия "Европейская солидарность" требует немедленно возобновить газоснабжение в Донецкой области и привлечь к ответственности тех, кто оставил регион без тепла, говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Донецкая территориальная организация партии "Европейская солидарность" требует от власти немедленно возобновить газоснабжение в домах, больницах, школах и детских садах Донецкой области. Мы также требуем от власти привлечь к ответственности тех чиновников, по вине которых целый регион оказался без отопления. Сегодня в Славянске ПАО "Донецкоблгаз", несмотря на обязательства НАК "Нафтогаз Украины" относительно бесперебойного снабжения природного газа теплосетям, осуществило отключение местных котельных коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" от газоснабжения", - сказано в заявлении.

В политсиле отмечают, что подобная ситуация сложилась не только в Славянске. Также отключения происходят в Лимане, Краматорске, Дружковке, Константиновке, других городах и поселках области.

"Потребители Донецкой области в очередной раз стали заложниками действий коррумпированных чиновников, что угрожают жизни и здоровью людей. Отключение отопления при низких температурах на улице, особенно учитывая сложную ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции - это пренебрежение к украинцам, которые пытаются выжить, уплачивая из собственного кармана экономически необоснованные тарифы. Украинцы продолжают страдать из-за непрофессионализма, некомпетентности и преступной бездеятельности команды Зеленского", - подчеркнули в "Евросолидарности".

Ранее пресс-служба "Донецкоблгаз" сообщила, что НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК.

В свою очередь пресс-служба НАК "Нафтогаз" в Фейсбуке призвала "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго".

"Группа "Нафтогаз" в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не совершал оплаты за его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и снятию поставщика из реестров ВСО, как того требует закон", - говорится в сообщении.

Теги: #донецкая_область #газоснабжение #евросолидарность
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