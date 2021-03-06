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15:20 06.03.2021

Ситуация с COVID-19 в Киеве соответствует показателям "оранжевой" зоны, причин перевода в "красную" пока нет - Ляшко

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Ситуация с COVID-19 в Киеве соответствует показателям "оранжевой" зоны, причин перевода в "красную" пока нет - Ляшко

Ситуация с COVID-19 в Киеве соответствует показателям "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности, оснований для введения в столице "красной" зоны на данный момент нет, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, по словам Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для "оранжевой" зоны, пока причин перевода столицы в "красную" зону нет.

В то же время на внеочередном заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 марта было принято решение о введении с 00:00 8 марта "красного" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области.

Согласно постановлению №104 от 17 февраля 2021 года будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для данного уровня эпидемической опасности.

Главе Закарпатской облгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, а кроме того, проанализировать причины роста заболеваемости в области и в случае необходимости принять соответствующие кадровые решения.

Ляшко также подчеркнул, что Закарпатская область - одна из немногих областей, которые не выполнили поручение правительства и комиссии по ТЭБ и ЧС, и не обеспечили 80% перепрофилированных коек под COVID-19 с централизованным снабжением кислорода или кислородными концентратами.

"Сегодня в регионе этот показатель 66%. Также меньше необходимых показателей в Ивано-Франковской области - 74%, Одесской - 70%, Ровенской - 72%, Черновицкой - 78% и в Киеве - 78%", - отметили в правительстве.

Комиссия по ТЭБ и ЧС поручила главам Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций принять безотлагательные меры по обеспечению подачей кислорода не менее 80% коечного фонда, отведенного для госпитализации больных COVID-19, и о результатах проинформировать Кабмин в недельный срок.

Как сообщалось, в Киевской области с 4 марта начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Теги: #киев #ляшко #зоны
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