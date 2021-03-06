Папа Римский призвал молиться за согласие между жителями всего Ближнего Востока

Папа Римский Франциск, находящийся с первым в истории папства визитом в Ираке, в субботу на межрелигиозной встрече призвал возносить молитвы за установление гармонии между жителями Ближнего Востока, сообщают западные СМИ.

"Позвольте нам просить об этом (единстве - ИФ) в молитвах за весь Ближний Восток. И здесь я более всего думаю о соседней, разорванной войной Сирии", - сказал понтифик.

Папа Римский также заявил, что свобода совести и религиозных убеждений является фундаментальным правом, которое следует соблюдать где бы то ни было.

"Мы, верующие, не можем молчать, когда терроризм использует в своих целях религию", - добавил он.

На встрече присутствовали шейхи из числа суннитов и шиитов, христианские священнослужители, представители езидов, мандеев, ярсанистов, бахаев. Мероприятие проходило в районе, где находился древний город Ур: эта местность традиционно считается местом рождения пророка Авраама. "Все началось здесь", - сказал папа Римский.

После молебна понтифик должен отправиться обратно в Багдад для участия в мессе в соборе святого Иосифа.

Ранее в субботу понтифик встретился в Эн-Наджафе с аятоллой Али ас-Систани - самым влиятельным духовным лицом шиитов Ирака.

Папа Франциск прибыл в Багдад в пятницу. Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса COVID-19. Папа Римский настоял на визите, несмотря на неблагополучную ситуацию с COVID-19 в Ираке.

Фото Vatican News