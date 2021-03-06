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12:53 06.03.2021

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 682 человек, 18 скончались

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В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 682 человек, 18 скончались

В Киеве за прошедшие сутки выявили 682 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, скончались 18 человек, 138 выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"682 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 18 человек. Всего за период пандемии в городе 2 753 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 141 598", - сообщил Кличко.

Заболели 381 женщина, 261 мужчина, 21 девочка в возрасте от 7 месяцев до 16 лет и 19 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 138 человек. Всего коронавирус преодолели 96 287 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 107, Шевченковском - 86 и в Деснянском - 85", - отметил Кличко.

 

Теги: #киев #covid_19
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