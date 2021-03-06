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12:06 06.03.2021

В Украине ночами пока холодно, но днем будет теплеть

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В Украине ночами пока холодно, но днем будет теплеть

В ближайшие сутки в Украину продолжит поступать холодный воздух с севера Европы и ночная температура останется низкой, но день – относительно тёплым и существенно усилится ветер, сообщает Укргидрометцентр.

Погода будет без осадков, лишь в северной части вечером местами небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днём по всей Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10° мороза, в Карпатах 11-13°, на побережье морей 1-4° мороза; днём 1-6° тепла, в Одесской области до 9° тепла.

В Киеве без осадков, лишь вечером местами небольшой мокрый снег, днем порывы ветра 15-20 м/с; температура воздуха ночью 5-7° мороза, днём 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 марта самая высокая температура воздуха днём была +16,3° в 1995г., самая низкая ночью -24,9° в 1964г.

В понедельник, 8 марта, ночью в западных и северных, днём в Карпатском регионе, восточных и местами центральных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточной и восточной части, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днём 0-5° тепла, на юге страны до 9°.

В Киеве 8 марта ночью небольшой мокрый снег, днём без осадков; температура воздуха ночью 0-2° мороза, днём 1-3° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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