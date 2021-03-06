В Закарпатской области с 8 марта вводится "красный" уровень эпидемической опасности

Закарпатская область отнесена к "красному" уровню эпидемической опасности в связи с COVID-19.

В субботу состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в Телеграм-канале.