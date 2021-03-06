События

10:59 06.03.2021

В Закарпатской области с 8 марта вводится "красный" уровень эпидемической опасности

1 мин читать
В Закарпатской области с 8 марта вводится "красный" уровень эпидемической опасности

Закарпатская область отнесена к "красному" уровню эпидемической опасности в связи с COVID-19.

В субботу состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в Телеграм-канале.

 

Теги: #закарпатская_область #красная_зона
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:55 01.03.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области с 3 марта

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области с 3 марта

12:13 27.02.2021
В семи областях Украины вскоре могут ввести карантинные ограничения "красного" уровня – Ляшко

В семи областях Украины вскоре могут ввести карантинные ограничения "красного" уровня – Ляшко

11:28 27.02.2021
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Черновицкой области с 1 марта

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Черновицкой области с 1 марта

17:19 25.02.2021
В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей – KSE

В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей – KSE

14:04 24.02.2021
Кабмин согласовал ужесточение ограничений в части пассажирских перевозок в регионах с "красным" эпидрежимом

Кабмин согласовал ужесточение ограничений в части пассажирских перевозок в регионах с "красным" эпидрежимом

11:01 05.02.2021
"Красный" уровень эпидопасности в регионе введут при 65% загруженности коек с кислородом – Степанов

"Красный" уровень эпидопасности в регионе введут при 65% загруженности коек с кислородом – Степанов

16:21 19.01.2021
На Закарпатье отменены все решения местной власти о функционировании региональных языков - Креминь

На Закарпатье отменены все решения местной власти о функционировании региональных языков - Креминь

08:38 04.01.2021
В Закарпатской области зафиксировали подземный толчок магнитудой около 1,8 балла

В Закарпатской области зафиксировали подземный толчок магнитудой около 1,8 балла

15:16 02.11.2020
Больницы Ужгорода заполнены на 100%, тяжелобольных вынуждены направлять в другие районы области - ОГА

Больницы Ужгорода заполнены на 100%, тяжелобольных вынуждены направлять в другие районы области - ОГА

07:59 12.10.2020
В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

От коронавируса вакцинировали около 16 тыс. украинцев - Минздрав

Шестеро украинцев погибли в ДТП автобуса в Польше, еще 15 госпитализированы

В Украине за сутки 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 351 человек

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП с участием патрульного авто – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский, как ожидается, откроет 9 марта очередной форум "Украина 30"

В Эстонии новый суточный антирекорд заболеваемости COVID-19 - более 1,5 тыс. случаев

Папа Римский встретился с великим аятоллой Ирака

Зеленский соболезнует в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше

В Эстонии вступили в силу жесткие ограничения из-за коронавируса

От коронавируса вакцинировали около 16 тыс. украинцев - Минздрав

Замначальника Генштаба Армении стал фигурантом уголовного дела по карабахским событиям

На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, 15°С мороза

Шестеро украинцев погибли в ДТП автобуса в Польше, еще 15 госпитализированы

Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн, число жертв - 2,58 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА